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«Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет в Самаре

29 июля 2025 17:37
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Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки.

16 и 17 августа в Самаре, на территории Струковского сада, пройдет юбилейный Х летний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь», организованный при поддержке Правительства Самарской области и администрации города. В нем примут участие 20 театральных коллективов и исполнителей и 25 музыкальных групп из разных городов России.   0+

Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки «Грот», «Ротонда», «Музыкальная», «Малая» и т.д. для зрителей разных возрастов, в том числе для детей. Цикл мероприятий фестиваля завершится премьерным показом спектакля по мотивам легенд Жигулевских гор «Заповедная».

В данный момент организаторы продолжают набор волонтеров на фестиваль, регистрация доступна по ссылке https://clck.ru/3NMhGw. Актуальная информация о фестивале и его участниках – в группе https://vk.com/festpd.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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