Главные новости:
Госдума приняла закон, который ограничивает автопродление подписок
Движение по улице Галактионовской в Самаре планируют восстановить летом 2026 г.
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
Житель Сергиевского района угнал машину приятеля
Пик спроса на курьеров в России приходится на зиму и весну
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Пик спроса на курьеров в России приходится на зиму и весну

28 сентября 2025 10:45
Чаще всего курьерской доставкой россияне пользуются зимой и весной. Средний чек заказа с доставкой зимой составил 3 тысячи 86 рублей, а весной – всего на сто рублей меньше.

Исследования по курьерским заказам провел банк "Русский стандарт". Было установлено, что на фоне хорошей и комфортной погоды летом спрос на курьерскую доставку падает примерно на 6% по отношению к весне. Летом 2025 года средний заказ при доставке обошелся в 2860 рублей. После возвращения россиян с "летних каникул" осенний чек вырос на 21%. Сейчас средний заказ на доставку оценивается в 3 тысячи 59 рублей.

Исследование показало, что большинство покупателей предпочитают оплачивать заказ не при оформлении, а после получения, чтобы лично проверить качество товаров. На офлайн-оплату заказов приходится 85% платежей. Годом ранее на онлайн-заказы приходилось на 2% больше заказов, чем сейчас.

При этом отдельно посчитана сумма среднего заказа с курьерской доставкой при оформлении онлайн, а также в офлайне. Разница составила более тысячи рублей в пользу онлайн-заказа – 3838 рублей против 2800, пишет Смотрим.

