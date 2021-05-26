ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая

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Пенсионеров призвали в срок до 31 мая явиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить свое постоянное местонахождение. В противном случае выплату пенсий могут прекратить. Об этом сообщают в ПФР.

«Речь идет о пожилых гражданах, которые получают социальную пенсию. Такую пенсию получают, как правило, те россияне, которые по тем или иным причинам не смогли накопить необходимое количество стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости», – говорится в сообщении.

Согласно закону, такие пенсионеры должны подтверждать свое постоянное местонахождение на территории РФ, чтобы продолжить получать пенсию. Для продления выплаты социальной пенсии до 31 мая им нужно лично подать заявление в ПФР о подтверждении постоянного проживания в России, сообщает ФедералПресс.

При этом в ПФР добавили, что подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Также заявление подавать не нужно, если человек находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, пишет Primpress