Певец Витас стал фигурантом уголовного дела после конфликта в караоке-клубе

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Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении певца Витаса, который в ходе конфликта в караоке-клубе в центре Москвы распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Виталия Грачева (известный как Витас - прим. ТАСС) возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил информацию о том, что следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении Витаса. "Витас действительно стал фигурантом дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Он уже дал объяснения сотрудникам полиции в ходе доследственной проверки", - рассказал ТАСС адвокат. От других комментариев он отказался.

22 октября в полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Витас распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель обратился за медицинской помощью. По данному факту полицией была начата проверка.

Фото: ТАСС / Вадим Тараканов