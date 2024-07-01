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Первый в мире иммерсивный музей циркового искусства откроют в России

1 июля 2024 11:49
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Первый в мире иммерсивный музей циркового искусства откроют в России

В Москве состоялась презентация проекта иммерсивного циркового музея. Современное музейное пространство воплотит многовековую историю циркового искусства на языке, понятном и интересном каждому посетителю.

В пресс-конференции, посвященной запуску проекта, приняли участие Председатель Союза деятелей циркового искусства, Народный артист РФ Аскольд Запашный, директор Союза деятелей циркового искусства, заслуженная артистка РФ Елена Петрикова, соучредитель компании «ВИЖУ» Михаил Лыков и представитель компании Алексей Миненко.

 

Грандиозный проект, иная реальность восприятия цирка и центр притяжения для людей всех возрастов: иммерсивный музей цирка это уникальный пример слияния высокого искусства и новейших технологий. Команда проекта подошла к разработке очень тщательно, было проведено большое исследование, большая системная и даже околонаучная работа.

Как основное средство выразительности здесь использованы мультимедийные технологии, а эффект погружения создается сочетанием архитектуры, декораций, технологий и спецэффектов. Иммерсивное погружение в мир циркового искусства достигается при помощи сюжета, который раскрывается по мере движения посетителей по экспозиционным залам музея. Цирк это искусство удивлять, а потому музей непременно удивит посетителей разнообразием эмоций и возможностью почувствовать цирк на всех уровнях. 

Ответственный за проектирование мультимедийный концепции проекта соучредитель компании «ВИЖУ» Михаил Лыков отметил, что креативная концепция музея получила название «Цирк – это жизнь» – жизнь со своей захватывающей историей, которая раскроет зрителям цирк с неизвестной стороны: «Каждый зал будет содержать отдельный смысловой блок, посвященный цирковым жанрам, легендарным династиям, знаменитым номерам и трюкам и другим секретам классического и современного цирка».

 

По словам идеологов проекта, новая точка притяжения на карте культурных локаций столицы – больше, чем просто музей. Масштабная экспозиция на площади 432 кв. м. станет отражением истории этого великого искусства, которое достойно того, чтобы о нем знало как можно больше людей.

«Нам хочется сделать событие! Изменить отношение к цирку и дополнить представление о цирке как об одном из самых инновационных и актуальных видов искусства современности», - поделился Аскольд Запашный.

Иммерсивный музей цирка – это летопись прошлого настоящего и будущего искусства с тысячелетней историей. Создатели музея надеются, что проект станет востребованным и фундаментальным и сможет положить начало созданию целой системы иммерсивных цирковых музеев.

 

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