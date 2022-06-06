Первые стрельбы новобранцев спортивных рот ЦСКА прошли в Самарской области

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Первые стрельбы новобранцев спортивных рот Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) прошли на Рощинском полигоне общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

Под руководством инструкторов спортсмены выполнили упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова. Стрельбы проходили в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы.

«Личный состав выполнил упражнения на хорошо и отлично, с задачей справился. Стрельба проходит своевременно – без срывов», - подытожил руководитель занятий, капитан Раис Мулеев.

Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях.

В боевой стрельбе приняли участие до 200 новобранцев ЦСКА, которые представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России, победителями международных первенств и Олимпийскими чемпионами.