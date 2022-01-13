Первые подразделения российских миротворцев вернулись на четырех самолетах Ил-76МД из Казахстана

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Первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ вернулись на четырех самолетах Ил-76МД в Россию из Казахстана, передает ТАСС.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома "Алма-Аты" на аэродром "Иваново-Северный", вернулись в пункт постоянной дислокации", - сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что посадка самолетов Ил-76МД выполнялась в сложных погодных условиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости.

На летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи. Как отметил врио командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Шипов, слова которого привели в ведомстве, десантники доказали, что "для гвардейцев "крылатой пехоты" нет задач невыполнимых".

Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС