Передвижной музей воинской славы «Автобус Победы» прибудет в Самару

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30 июля 2023 года с 12:00 до 18:00 на площадке перед Самарским областным историко-краеведческим музеем имени Петра Алабина будет работать передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза В.А. Павлова «Автобус Победы», посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве. Здесь же разместится тематическая фотозона.

Жителям и гостям города представлена возможность посетить музей в сопровождении экскурсовода абсолютно бесплатно.

Торжественный старт авто-мото пробега передвижного музея состоялось 22 июня 2023 года в Благовещенске. Общая протяженность маршрута составит 8 000 км, в акции уже приняли участие 13 городов России.

Фото: «Автобус Победы»