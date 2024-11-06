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Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником

6 ноября 2024 13:05
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Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником

К наставничеству горожане относятся как к ответственной и важной миссии. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 30 лет, имеющие опыт наставничества.

Наставничество для каждого второго самарца, имеющего подобный опыт, — это прежде всего возможность передать свои знания, навыки, наработки новичкам: «Научить всему, предостеречь от ошибок»; «Делюсь нюансами, чтобы производственный процесс был эффективным, а молодой специалист был уверен в своих силах и результатах».

Для 16% опрошенных важна возможность оказывать помощь и поддержку молодежи. 13% респондентов назвали наставничество одной из своих самых ответственных миссий. Для 7% это путь к саморазвитию: «Мой личностный рост»; «Полезно и для меня».

5% наставников считают, что в первую очередь от их действий зависит скорость вхождения новичков в рабочий процесс. 4% нравится возможность общения с молодежью. Еще для 5% наставничество — прежде всего способ получения дополнительного дохода.

Для 3% наставничество — это дополнительная нагрузка. Для 2% — головная боль.

Другие ассоциации назвали 12% опрошенных: некоторые относятся к наставничеству как к жесту доброй воли, благотворительности, другие как к делу чести, возможности быть полезным, преемственности («Дань благодарности за то, что когда-то меня тоже учили старшие товарищи»).
 

Время проведения: 26 октября — 2 ноября 2024 года

Теги: В центре внимания

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