Пенсионеры Самарской области начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей

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Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат свыше 960 тыс. пенсионеров Самарской области.

Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Всего по стране финансовую поддержку получат более 42 миллионов российских пенсионеров. В том числе - военные и работающие пенсионеры.

Поддержка пенсионеров, как наиболее уязвимой части населения, – в приоритете у государства.

«Сейчас в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату 10 тыс. руб. пенсионерам и тем самым поддержать людей, которым сегодня непросто в психическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией. У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты», - заявил Президент РФ Владимир Путин.

Для осуществления социальных выплат направят средства из дополнительных доходов государства, не используя резервы. Такая возможность появилась благодаря ускоренному выходу экономики из пандемийного кризиса.

«Мы оперативно сделали всё для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим и военным пенсионерам, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Единовременную выплату в 10 тыс. руб. получат все пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ. В Самарской области на 31 августа 2021 г. общая численность получателей пенсии по линии Пенсионного фонда составляет свыше 963 тысяч человек.

«Если гражданин является одновременно получателем двух пенсионных выплат, осуществлять единовременную выплату будут территориальные органы Пенсионного фонда РФ, - уточняет заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Светлана Нефедова. - Никаких удержаний с этих выплат производиться не будет, поскольку президентский указ прямо это запретил. У нас есть еще одна категория граждан - получателей пенсии, это те, кто проживает в организациях социального обслуживания в стационарной форме. Единовременная денежная выплата им также будет осуществляться в полном размере».

Подавать заявление и собирать документы на единовременную выплату не требуется. Она будет осуществляться в беззаявительном порядке.

Самарские пенсионеры уже начали получать социальные выплаты со 2 сентября.

«Очень благодарна государству и Президенту за ощутимую поддержку! Во время пандемии деньги тратятся в разы быстрее, очень много уходит на покупку лекарств, восстанавливающих средств, тех же масок. А теперь, учитывая, что нас в семье – два пенсионера, есть какой-то запас денег на «черный день», - рассказала пенсионерка Любовь Панкратова.

Социальная защита и поддержка нуждающихся уделяется особое внимание. Напомним, в августе родители школьников получили единовременные пособия к 1 сентября. Уже действуют выплаты для семей с детьми, а также пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. В Самарской области решением губернатора Дмитрия Азарова выплата по 10 тысяч рублей назначена также выпускникам школ и ссузов, поступивших в высшие учебные заведения.

Курс на поддержку тех, чьи доходы полностью зависят от государства, продолжится в дальнейшем в России. Кроме того, снова вырастут пенсии: в 2022 году они будут проиндексированы выше уровня инфляции.