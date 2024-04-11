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ПДД для самых маленьких рассказали в Приволжском районе

11 апреля 2024 09:49
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ПДД для самых маленьких рассказали в Приволжском районе

Дорожные полицейские рассказали ребятам о важных правилах безопасности на дорогах.

На территории региона сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми, в том числе уделяется особое внимание обучению «правилам дорожного движения» самых маленьких.

Так, в Приволжском районе полицейские посетили воспитанников детского сада «Аленький цветочек» и провели с ними познавательное мероприятие по дорожной безопасности.

Автоинспекторы объяснили ребятам Правила дорожного движения, разобрали значения дорожных знаков и ситуации, из-за которых можно попасть в дорожно-транспортное происшествие, рассказали о необходимости присутствия на верхней одежде светоотражающих элементов и акцентировали внимание ребят на то, что эти яркие аксессуары помогут им стать заметными для водителей.

После содержательной беседы инспекторы ознакомили детей с устройством автомобиля, показали работу звукового сигнала, продемонстрировали спецсредства, с которыми инспекторы выходят на службу, разрешили посидеть за рулем машины и протестировать громкоговорящее устройство.

В завершение мероприятия воспитатели детского сада поблагодарили автоинспекторов за интересную и познавательную беседу, а дети с нетерпением ожидают следующей встречи.

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