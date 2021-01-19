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Павел Дуров ответил: Telegram за дебаты, но все каналы, призывающие к насилию, будут блокироваться

19 января 2021 17:51
54
Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию.

Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию, передает iphones.ru.

Он заявил, что Telegram приветствует любые мировые дебаты и протесты. Но команда модераторов не допустит, чтобы мессенджер использовался для пропаганды насилия.

Дуров отдельно подчеркнул, что в начале января стало поступать много жалоб на американские каналы, в которых распространялись публичные призывы к насилию. Все подобные каналы были быстро заблокированы.

Полный пост Дурова:

"Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США. Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией.

Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда.

В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США, на нашей платформе. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие.

Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Так держать! Мы ценим каждый ваш отзыв. Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим."

 

Фото:   iphones.ru

 

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Комментарии

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Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию.
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19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
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Госавтоинспекция Самарской области информирует
19 января 2021  12:49 
Госавтоинспекция Самарской области информирует
Порядок получения водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля. Социум
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Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
18 января 2021  22:44 
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
19 января 2021  14:21
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны.
Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Новости Тольятти
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15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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