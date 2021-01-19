Павел Дуров ответил: Telegram за дебаты, но все каналы, призывающие к насилию, будут блокироваться

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Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию, передает iphones.ru.

Он заявил, что Telegram приветствует любые мировые дебаты и протесты. Но команда модераторов не допустит, чтобы мессенджер использовался для пропаганды насилия.

Дуров отдельно подчеркнул, что в начале января стало поступать много жалоб на американские каналы, в которых распространялись публичные призывы к насилию. Все подобные каналы были быстро заблокированы.

Полный пост Дурова:

"Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в США. Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией.

Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда.

В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США, на нашей платформе. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие.

Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Так держать! Мы ценим каждый ваш отзыв. Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим."

Фото: iphones.ru