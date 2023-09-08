Пассажирские перевозки в Самаре стали более комфортными с приобретением современных автобусов

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Организация доступной среды на транспорте – важнейшее условие, которое продиктовано современными требованиями общества. Предоставление населению города качественных и своевременных транспортных услуг является приоритетным направлением деятельности местных властей. При этом одно из основных условий обеспечения транспортной доступности – возможность перевозок маломобильных граждан.

Пассажирские перевозки в Самаре стали более комфортными и с недавним приобретением современных автобусов. Напомним, что на маршруты, обслуживающие Куйбышевский и Красноглинский внутригородские районы, вышли 50 автобусов «МАЗ». Транспорт большой вместимости оборудован откидной аппарелью, которая предназначена для беспрепятственного заезда инвалидов-колясочников в салон. Специальная сенсорная кнопка, сигнализирующая водителю о желании пассажира воспользоваться маршрутом, находится непосредственно в центральной внешней части кузова. Комплектация автобуса предусматривает также оборудованную площадку, размеры которой позволяют маломобильным пассажирам удобно разместиться.

Для учета всех пожеланий горожан представители профильного департамента организуют обсуждения с участием членов общественных организаций, представляющих интересы инвалидов, и разбирают проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья в части пользования общественным транспортом.

Так, в автопарк предприятия-перевозчика пригласили председателя Правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгения Печерских и члена данной организации Екатерину Выприцкую. Они оценили возможности новых автобусов.

«Здесь каждый важен: удобство новых автобусов для маломобильных граждан – не мелочь. Наши ребята, которые уже воспользовались услугами перевозок на маршруте № 50, озвучивают хорошие отклики, транспорт действительно отвечает всем современным требованиям. Отрадно, что муниципалитет уделяет особое внимание проблемам инвалидов. Единственная сложность возникает на уровне человеческих взаимоотношений. Не всегда пассажиры и водители толерантно относятся к нуждам инвалидов, порой проявляя нежелание немного подождать, когда человек на коляске осуществит посадку», – поделился Евгений Печерских.

В свою очередь, представители предприятия «Самара Авто Газ» регулярно работают в этом направлении, проводят инструктаж с личным водительским и кондукторским составами. В частности, акцентируют внимание водителей на необходимость подъезда к остановке с учетом расстояния, необходимого для раскладки аппарели.

«Перевозчик следит, чтобы персонал, работающий на линии, не нарушал инструкции, всегда учитывал потребности каждого пассажира, в том числе маломобильного. Обращаемся также к пассажирам и просим адекватно реагировать на нужды маломобильных граждан. Важно замечать людей, которым требуется помощь, даже когда все мы торопимся по своим делам», – рассказала представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Новые автобусы выходят в рейс на одни из самых загруженных городских маршрутов, в том числе № 1, 50, 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили усилить работу на линии для повышения ритмичности перевозок. Выход новых «МАЗов» позволяет увеличить выпуск подвижного состава до нормативного. Мониторинг работы маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления, продолжается.

Фото: администрация Самары