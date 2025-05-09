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Парад Победы в Москве посетили четверо ветеранов старше 100 лет

9 мая 2025 13:50
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Парад Победы в Москве посетили четверо ветеранов старше 100 лет

Четверо ветеранов, самому старшему из которых исполнилось 102 года, смотрели парад Победы в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. Они находились на центральной трибуне Красной площади, сообщает ТАСС.

Самым возрастным из ветеранов является Хачик Овакимян, который родился 2 мая 1923 года в Армянской ССР. Во время Великой Отечественной войны служил в легендарной 89-й Таманской стрелковой дивизии, участвовал в обороне Кавказа в должности ординарца командира роты, сражался в Керчи. В 1944 году был ранен и комиссован. Был награжден различными орденами и медалями.

На трибуне присутствовала и Розалия Абгарян (17.06.1923). Она добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Перенесла ранение в результате авианалета. На боевом пути женщины были и Малая земля, и затяжное отступление по степям Украины, и освобождение Праги.

Также парад Победы посетил Иван Мартынушкин. Мужчина родился 18 января 1924 года, но в документах у него указан 1923-й: с началом войны он приписал год, чтобы быстрее уйти в армию. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. Имеет два ранения. Стал одним из первых советских солдат, вошедших в концлагерь «Освенцим». В 1946 году был демобилизован.

За парадом наблюдал и Нерсес Симонян (02.06.1924). Войну прошел в рядах 318-й Стрелковой дивизии и 89-й Таманской дивизии. Участвовал в боях за Новороссийск, Севастополь, Северный Кавказ. Имеет различные награды, пишет Газета. 

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