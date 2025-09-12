Парад-дефиле духовых оркестров откроет фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре

197

В субботу, 13 сентября, с 12:00 до 13:00 по улице Куйбышева, от улицы Венцека до улицы Красноармейской, пройдет парад-дефиле духовых оркестров с плац-концертами по пути следования. Он откроет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и объединит более 400 музыкантов.

В связи с этим 13 сентября с 08:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Куйбышева – от улицы Венцека до улицы Красноармейской;

- по улице Красноармейской – от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Кроме того, с 18:00 12 сентября до 14:00 13 сентября на улице Куйбышева в границах улиц Венцека и Красноармейской, а также на улице Красноармейской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

13 сентября с 08:00 до 14:00 общественный транспорт, проходящий через исторический центр города, будет курсировать по скорректированным схемам. Так, троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 проследуют по укороченным маршрутам:

- троллейбусы № 6 – от улицы Грозненской до площади Революции и в обратном направлении;

- троллейбусы № 16 – от 6 причала до площади Революции и обратно.

Временно изменятся и схемы движения автобусов маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 261.

Ознакомиться с временными схемами ограничения движения транспорта и маршрутами следования городского пассажирского транспорта 13 и 14 сентября можно на сайте администрации Самары по ссылке https://samadm.ru/media/news/55911/.

Полная программа празднования Дня города опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025.