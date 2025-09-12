Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Парад-дефиле духовых оркестров откроет фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре

12 сентября 2025 11:36
197
Парад-дефиле духовых оркестров откроет фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре

В субботу, 13 сентября, с 12:00 до 13:00 по улице Куйбышева, от улицы Венцека до улицы Красноармейской, пройдет парад-дефиле духовых оркестров с плац-концертами по пути следования. Он откроет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и объединит более 400 музыкантов.

 В связи с этим 13 сентября с 08:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по улице Куйбышева – от улицы Венцека до улицы Красноармейской;
- по улице Красноармейской – от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Кроме того, с 18:00 12 сентября до 14:00 13 сентября на улице Куйбышева в границах улиц Венцека и Красноармейской, а также на улице Красноармейской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств. 

 13 сентября с 08:00 до 14:00 общественный транспорт, проходящий через исторический центр города, будет курсировать по скорректированным схемам. Так, троллейбусы маршрутов №№ 6, 16 проследуют по укороченным маршрутам:
- троллейбусы № 6 – от улицы Грозненской до площади Революции и в обратном направлении;
- троллейбусы № 16 – от 6 причала до площади Революции и обратно.

Временно изменятся и схемы движения автобусов маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 261. 

 Ознакомиться с временными схемами ограничения движения транспорта и маршрутами следования городского пассажирского транспорта 13 и 14 сентября можно на сайте администрации Самары по ссылке https://samadm.ru/media/news/55911/.  

 Полная программа празднования Дня города опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025.

