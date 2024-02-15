Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Самары — 31-летняя Лилия и 30-летний Мурат. Лилия – банковский работник, а ее жених – руководитель проектов в рекламном агентстве. Влюбленные познакомились в социальных сетях.

Молодые устроят казахскую свадьбу с бюджетом 600 тысяч рублей. Фишка торжества – выкуп невесты, сообщает пресс-служба канала "Пятница".

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