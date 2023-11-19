Памятная дата: 19 ноября 1942-го - начало контрнаступления советских войск под Сталинградом

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19 ноября 1942 года, ровно 81 год назад, началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Это была ключевая операция Великой Отечественной войны, изменившая соотношение сил на фронте. Победа была еще далека, но с этого дня сомнений в ней уже не оставалось ни у кого.

Сталинградская битва была одним из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. Бои за город на Волге шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. А день 19 ноября 1942 года стал переломным моментом. Уже четыре месяца город выдерживал невиданный напор захватчиков. Гитлеровцы называли Сталинград адом на земле, воронкой, которая затягивала людей и военную технику. Но Сталинград не сдавался и выстоял. Настало время долгожданного контрнаступления.

Операция контрнаступления получила название «Уран». Ее создателями и разработчиками были Георгий Жуков и Александр Василевский.

«С начала контрнаступления до окончательной победы в Сталинградской битве — 76 дней. Бои в Сталинграде вошли в мировую военную историю как одни из самых жестоких, - пишет в своем телеграм-канале «Историк в телефоне» учитель истории сызранской школы №14 Надежда Доронина. - В боях за город практически не было пауз или перемирия, сражались за каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. Под Сталинградом на стороне нацистов воевали венгры, румыны, итальянцы, но наша армия смогла выстоять против объединенных сил Европы».

Уже в первый день контрнаступления на немцев обрушился огонь трёх с половиной тысяч советских орудий и миномётов. Артиллерийские залпы не смолкали около двух часов. Впоследствии в память об этих событиях 19 ноября в России было объявлено Днем артиллеристов.

Первые новости о наступлении Красной армии подарили надежду миллионам советских людей и всем противникам фашизма на Земле. Трудно переоценить, насколько повышал боевой дух страны каждый километр отвоеванной, освобожденной сталинградской земли.

В итоге армии Третьего рейха, некогда казавшиеся такими могущественными, были захвачены Красной Армией в смертельное кольцо.

Каково было значение Сталинградской битвы для всей войны в целом, для нашей Победы? Это сражение стало по-настоящему переломным.

Надежда Доронина пишет:

1. Начался Коренной перелом в войне. Это не первая победа, но очень значимая, потому что по плану «Барбаросса» нацисты не планировали захватывать весь Советский Союз, а только до линии «Архангельск - Астрахань», условно эта линия шла по всей протяженности реки Волги. Сталинград был важной точкой в немецком плане, и именно его оборона не дала осуществиться мерзким планам нацистов.

2. В Германии впервые за все годы войны объявлен национальный траур. «Бог Войны отвернулся от нас!» - печально изрек Гитлер. Да, с 1939 г. Германия не знала крупных поражений, страны Европы буквально падали к её ногам, поэтому получить по морде было неприятно. Сначала под Москвой, потом в Сталинграде. А следом Курская битва, форсирование Днепра, когда был преодолен «Восточный вал», прорыв блокады Ленинграда.

3. В плен попал фельдмаршал Паулюс, произошел полный разгром 6 немецкой армии. В окружение попало 20 немецких дивизий.

4. В «Сталинградском котле» оказалась почти 300-тысячная неприятельская группировка. Такого поражения немцы еще не знали. Это была настоящая военная катастрофа.

5. Германия потеряла более 1,5 млн человек.

6. СССР показал всему миру пример невероятного героизма, мужества и отваги. Пример того, как надо защищать свою землю от врага.

7. Сталинград дал важный урок - именно там мы впервые столкнулись с уличными боями, этот опыт позже пригодится в боях при освобождении Европы.

8. На Мамаевом Кургане несколько лет не росла трава, настолько была выжжена земля. Сегодня на Мамаевом Кургане Братская могила и мемориал памяти. Там надо обязательно побывать каждому россиянину. Я была 2 раза, каждый раз ком в горле. Сама земля там плачет».

Вермахту был нанесен удар в период, когда он находился на вершине могущества и занимал самую большую территорию. Красная армия перехватила инициативу и получила возможность наступать дальше.

«Как ни тяжело, как ни страшно было в Сталинграде, но наши деды и прадеды понимали, что позади Волга, за ними Москва, отступать некуда, они защищали свои семьи, свою землю, свою Родину, сдаваться было нельзя. Сталинградская битва является примером стойкости и героизма наших солдат. Как важно сегодня нам, потомкам поколения победителей не ударить в грязь лицом, показать, что мы достойны Победы, достойны памяти. И помнить о Сталинграде, знать историю свой страны должен каждый житель России. В невероятно тяжелых условиях наши предки выстояли. Нам стыдно сегодня сдаваться. Проведем параллели: за 28 дней была захвачена Польша, а в Сталинграде за это же время нацистам удавалось перейти с одной стороны улицы на другую и взять несколько домов. Для них это давалось невероятной ценой. И такого поражения Германия не знала с начала всей военной кампании. Сталинград научил нас многому, и 19 ноября – это памятная дата для всей России, для всего мира. И сегодня это пример несгибаемости, смелости, мужества российского воина», - резюмирует Надежда Доронина.