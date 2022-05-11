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«Память поколений»: в Самарской области разработаны три культурно-просветительских маршрута

11 мая 2022 21:41
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Задача программы – повышение интереса школьников к вопросам, связанным с историей России, с помощью познавательных бесплатных экскурсионных маршрутов.

В Самарской области в рамках программы «Память Поколений» разработаны три культурно-просветительских маршрута. Они помогают детям и подросткам познакомиться с уникальной историей военных лет, ощутить гордость за Самарский край, который внес значительный вклад в достижение общей Победы. 

«Задача программы – повышение интереса школьников к вопросам, связанным с историей России, с помощью познавательных бесплатных экскурсионных маршрутов, доступных для каждого школьника. Благодаря программе ребята абсолютно бесплатно могут посетить значимые музеи, связанные с историей и культурой России, объекты историко-культурного наследия, Города-герои, Города воинской и трудовой славы, заповедники федерального значения, объекты, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также памятные и значимые места, связанные с историей региона» — поделился организатор экскурсий в Самаре Матосов Евгений.

В рамках маршрута «Нам дороги эти позабыть нельзя…» главным местом памяти является мемориал монумента Славы, где рядом с Вечным огнем находится символическая мраморная книга с имена погибших. Все здесь говорит о ратном и трудовом подвиге народа…

Монумент Славы в честь куйбышевских авиастроителей высотой 53 м напоминает о том, что в нашем городе выпускали самый массовый самолет времен Великой Отечественной – штурмовик ИЛ-2. Она из самых больших площадей Европы – площадь Куйбышева напоминает об одном из трех исторических парадов 7 ноября 1941 года. Во время маршрута экскурсанты знакомятся также с Парком Победы.

Маршрут «Хроники «Запасной» столицы» посвящен главным достопримечательностям Самары. Школьники узнают, почему городу присвоили звание города трудовой доблести, как он стал тыловым и промышленным центром — в первый год войны сюда было перевезено более 60 промышленных предприятий и военных заводов. Через 5 дней после выхода постановления в областном центре расположились посольства и миссии 22 стран от США до Японии.  А во время посещения Музея военно-исторического Приволжско-Уральского военного округа ребятам расскажут об истории округа, начиная с момента создания по настоящие дни.

Маршрут «Герои на все времена» — углублённая военно-историческая экскурсия по Самаре. Осенью 1941 года в Куйбышев вместе с другими промышленными предприятиями были в срочном порядке эвакуированы из Москвы Государственный авиационный завод № 1 имени И.В. Сталина и моторный завод № 24 имени М.В. Фрунзе, а из Воронежа – авиационный завод № 18 имени К.Е. Ворошилова. Историческая сводка сообщает, что уже через две недели после прибытия первого эшелона в город самолеты Ил-2 снова пошли на фронт.

В залах культурно-выставочного центра «Радуга» школьники знакомятся с репродукциями картин мастеров Студии военных художников им. Грекова, в том числе с уменьшенной  копией панорамы «Сталинградская битва».

Узнать подробности о  культурно-просветительской программе «Память Поколений» можно на официальном сайте регионального представителя Агентства развития внутреннего туризма.

Программа бесплатных экскурсий продлится до конца мая.

 

Фото:   минкульт СО

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