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Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.
Оценка от бизнеса: Самарская область вошла в число лидеров качества проведения регуляторной политики
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Оценка от бизнеса: Самарская область вошла в число лидеров качества проведения регуляторной политики

10 января 2024 14:32
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Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.

В Минэкономразвития России представили рейтинг качества регуляторной политики в регионах страны. Самарская область вошла в число лидеров, продемонстрировав высший уровень этой работы и существенный прогресс по ряду показателей. 

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Такой подход позволяет утверждать эффективные документы, которые не накладывают на предпринимателей избыточные обязанности, запреты и ограничения.

Федеральные эксперты проанализировали регуляторную работу регионов по 4 блокам критериев. В частности, ведомство изучило механизм оценки регулирующего и фактического воздействия нормативно-правовых актов, публичность статистической и отчетной информации, касающейся регуляторной деятельности, выяснило, какие регионы и муниципалитеты практикуют оценку регулирующего и фактического воздействия нормативных документов, проводят их ретроспективную экспертизу, активно сотрудничают с бизнес-сообществом при разработке нормативной базы.  

Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и лично Губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в регионе ведется системная работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест для жителей региона. В Самарской области работает сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели могут получить широкий перечень услуг и инструментов поддержки.

«В 2023 году предприниматели приняли участие в оценке 400 региональных нормативно-правовых актов. Бизнес-сообщество Самарской области включено в эту работу, и совместными усилиями мы создаем комфортную и благоприятную предпринимательскую среду, совершенствуем нормативно-правовое регулирование бизнес-деятельности как на региональном, так и федеральном уровнях», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Принять участие в процедуре оценки регулирующего воздействия может каждый. 

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