Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»

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27 ноября (среда) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен» (12+), которая посвящена изучению границ Самары и двусмысленности самого понятия «граница».

Проект создан совместно со Школой проектной фотографии, основатель и куратор которой член Союза фотохудожников России Кристина Сырчикова. На выставке также представлены иллюстрации Яны Арбузовой, эстамп Дарьи Волковой и Михаила Митюкова (проект «Надо сохранить»). Посетители в том числе увидят уникальные дореволюционные открытки, билеты в Струковский сад и смогут узнать распорядок дня в кумысолечебном заведении.

На открытии (6+) гости услышат приветственное слово куратора выставки, заведующей Музеем-галерей «Заварка», заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерины Елисеевой, которая подробно объяснит концепцию проекта.

Выставка продлится до 18 апреля 2025 года.

Вход на открытие свободный (бесплатно, предварительная запись не требуется).

29 ноября (пятница) в 19.00 пройдет лекция «Когда города были зелеными» (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор, сотрудник самарского филиала Третьяковской галереи Анастасия Баклушина.

Посетители погрузятся в историю развития концепции города-сада и познакомятся с современными трендами и решениями в сфере озеленения городов. На лекции речь пойдет о причинах отсутствия зелени в современных городах, преимуществах и недостатках зеленых насаждений внутри городского пространства.

Вход на мероприятие – 250 рублей.