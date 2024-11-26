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Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Во время Адвента в зале Самарской кирхи пройдет целый ряд тематических мероприятий
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
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Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»

26 ноября 2024 11:09
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Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»

27 ноября (среда) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен» (12+), которая посвящена изучению границ Самары и двусмысленности самого понятия «граница».
Проект создан совместно со Школой проектной фотографии, основатель и куратор которой член Союза фотохудожников России Кристина Сырчикова. На выставке также представлены иллюстрации Яны Арбузовой, эстамп Дарьи Волковой и Михаила Митюкова (проект «Надо сохранить»). Посетители в том числе увидят уникальные дореволюционные открытки, билеты в Струковский сад и смогут узнать распорядок дня в кумысолечебном заведении.
На открытии (6+) гости услышат приветственное слово куратора  выставки, заведующей Музеем-галерей «Заварка», заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерины Елисеевой, которая подробно объяснит концепцию проекта.
Выставка продлится до 18 апреля 2025 года.
Вход на открытие свободный (бесплатно, предварительная запись не требуется).

              29 ноября (пятница) в 19.00 пройдет лекция «Когда города были зелеными» (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор, сотрудник самарского филиала Третьяковской галереи Анастасия Баклушина.
Посетители погрузятся в историю развития концепции города-сада и познакомятся с современными трендами и решениями в сфере озеленения городов. На лекции речь пойдет о причинах отсутствия зелени в современных городах, преимуществах и недостатках зеленых насаждений внутри городского пространства.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

30 ноября (суббота) состоятся две экскурсии.
В 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке. Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).
В 16.00 начнется кураторская экскурсия (12+) по выставке. Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. Вход на мероприятие – 250 рублей.

Теги: Мероприятия

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