Отделение СФР по Самарской области запустило телеграм-чат для консультирования

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Отделение СФР по Самарской области сообщает о начале работы специального телеграм-чата для страхователей области, цель которого — обеспечить их консультационной и информационной поддержкой в рамках компетенции ведомства.

Благодаря новому ресурсу для общения и взаимодействия,получить всю необходимую информацию стало возможно не выходя из дома или офиса. В чате можно получить консультацию по вопросам персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, социального страхования работающих, по пособиям, выплачиваемым Отделением СФР по Самарской области в связи с нетрудоспособностью и материнством, а также по выплатам в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

Телеграм-чат «ОСФР по Самарской области страхователям» — это:

единый классификатор тем;

экстерриториальность;

возможность сделать запрос на получение консультационной поддержки с мобильного устройства;

визуализация ответов и возможность их сохранения.

Консультационная поддержка в телеграм-чате оказывается в течение рабочего времени Отделения СФР по Самарской области (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30).Ответы на вопросы, поступившие от страхователей в нерабочее время, в праздничные и выходные дни, размещаются в чате до 10:00следующего рабочего дня.

Чтобы присоединиться к чату в Telegram, достаточно перейти по ссылке (https://t.me/+Kn3L6UTWD_kxYTdi) или отсканировать QR-код.

Напоминаем, что телеграм-чат предназначен только для консультирования страхователей. Информирование жителей регионаосуществляется на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Самарской области в социальных сетях:ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30 без перерыва на обед) или в региональный контакт-центр для страхователей по телефону: 8 (846) 339-29-29 (режим работы: понедельник- четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 без перерыва на обед).