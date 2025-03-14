«От Советского информбюро!»: голос Победы звучит в Самаре

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Ежедневно в будние дни, ровно в 11:00, с пожарной каланчи МЧС России в Самаре на Хлебной площади, будет раздаваться легендарный голос Юрия Левитана. Его слова, ставшие символом мужества и веры в Победу, прозвучат в память о героях Великой Отечественной войны.

К 80-летию Победы будут транслироваться исторические сводки военных лет, передававшие всю правду с фронтов.

9 мая 1945 года миллионы людей услышали его торжественные слова:

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!»

Военные сводки будут транслироваться до празднования дня Победы.

Фото: ГУ МЧС СО