Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
От истории Победы до борьбы с фейками: как Общество «Знание» просвещает старшее поколение в Самарской области

8 октября 2025 15:41
172
Слушателями проекта Знание.Лекторий стали подопечные Отделения социальной реабилитации Автозаводского района.

В Самарской области прошел цикл просветительских лекций Российского общества «Знание». Слушателями проекта Знание.Лекторий стали подопечные Отделения социальной реабилитации Автозаводского района.

Лектор Общества «Знание», советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 74 Наталья Пасечник провела лекции о силе народного единства и роли национальной идентичности, ключевых личностях Великой Отечественной войны, культурно-исторических традициях и духовно-нравственных ценностях, противодействии манипуляциям.

Так, участники обсудили ключевые исторические моменты воссоединения российских земель, роль народного единства в сохранении суверенитета и культурного наследия, а также значение национальной идентичности в сложные периоды истории. Мероприятие позволило глубже осмыслить факторы, укрепляющие силу и сплоченность нашей страны.

Лекция «Родина помнит. Мы помним», посвященная ключевым личностям Великой Отечественной войны превратилась в живой диалог поколений: участники с особым волнением делились личными воспоминаниями, узнавая на экране лица героев. Особую значимость встрече придало то, что слушателями стали люди, чьи родные непосредственно ковали Победу. Эта встреча вновь доказала простую и важную истину – пока жива память, живы и герои.

«Для меня большая честь делиться историей с теми, чьи родители, деды и прадеды ковали ту самую Победу. Мы не просто вспоминали имена маршалов и героев — мы говорили о подвиге целого поколения. Было видно, как загораются глаза, когда на экране появляются знакомые лица, как кивают головой, вспоминая что-то своё, сокровенное. Это не просто лекция — это мостик от прошлого к настоящему», — поделилась Наталья Пасечник.

В рамках просветительской лекции Общества «Знание» «Как распознать обман?» участники узнали, как определить фейковые новости в интернете и СМИ, проверять достоверность информации и сохранять критическое мышление. Особое внимание было уделено практическим навыкам: поиску первоисточников, анализу манипулятивных техник и сохранению эмоционального равновесия при столкновении с провокационным контентом. Живой диалог с аудиторией и конкретные примеры помогли сделать сложную тему доступной и полезной для повседневной жизни.

Во время лекции «Ковчег человечества», посвящённой уникальной роли России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей, участники особенно активно обсуждали такие фундаментальные понятия, как семья, милосердие и взаимопомощь, делились личными воспоминаниями и размышлениями. Живой отклик аудитории и атмосфера искренней заинтересованности подтвердили глубокую значимость этих тем для слушателей.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

