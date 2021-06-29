Осужденные, содержащиеся в КП-1 СО,помогают «Дому ребенка» в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране. 
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу
В работе конференции приняли участие делегаты из различных городов и районов Самарской области.
29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчётно-выборная конференция СОО СЖР
Авария произошла в проливе Бали, пишет портал Detik.
СМИ: в Индонезии затонуло пассажирское судно, перевозившее более 50 человек
Пациентка перенесла его в легкой форме.
Анна Попова: случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России
Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.
В Самарском университете начал работу симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021
Для того чтобы Россия исключила Чехию из списка недружественных стран, необходимы шаги именно со стороны Праги.
В Совете Федерации назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран
В составе команды выступит самарская спортсменка Дарья Межецкая.
Определен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры в Токио
Состоялось заседание оперштаба СО.
Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов
Наверх
Самара  +36 °C, Тольятти  +34 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Осужденные, содержащиеся в КП-1 СО,помогают «Дому ребенка» в Тольятти

29 июня 2021 14:08
159
Они помогают в наведении чистоты и порядка на территории Тольяттинского дома малютки.

Осужденные, содержащиеся в КП-1 УФСИН России по Самарской области, оказывают помощь «Дому ребенка» в городе Тольятти

Они помогают в наведении чистоты и порядка на территории Тольяттинского дома малютки. Мероприятия проводятся уже пять лет подряд и стали доброй традицией исправительного  учреждения. Руководство колонии-поселения № 1 организует акции в рамках добровольческого движения.

Кроме наведения чистоты и порядка силами женского отряда изготовлены вязаные изделия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них ребята, чьи матери отбывают наказание по приговору судов.

- Данная практика, - сказал начальник КП-1 подполковник внутренней службы Евгений Белан, - направлена на формирование уважительного отношения к человеку, а также нацелена на позитивное материнство среди осужденных женщин, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН СО

Теги: КП-1 помощь уборка территории

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Активнее работать с жителями по вопросам ЖКХ призвал в своем Послании 18 мая Дмитрий Азаров.
15 июня 2021, 14:03
ГЖИ помогла решить проблему текущих труб в подвале жилого дома
Активнее работать с жителями по вопросам ЖКХ призвал в своем Послании 18 мая Дмитрий Азаров. ЖКХ
881
А мальчик Гордей, воспитывающийся в одной из многодетных семей, получил в подарок баян.
28 мая 2021, 14:04
#МыВместе: Самарские активисты ОНФ передали продуктовые наборы многодетным семьям Ставропольского района
А мальчик Гордей, воспитывающийся в одной из многодетных семей, получил в подарок баян. Общество
615
Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Сбербанк и РКК за инициативу и помощь.
17 мая 2021, 19:23
Более 73 млн рублей пожертвований собрано Сбербанком и РКК  для пострадавших и семей погибших в Казани 
Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Сбербанк и РКК за инициативу и помощь. Общество
950
В центре внимания
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
210
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
667
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
207
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
398
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
716
Весь список