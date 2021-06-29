Осужденные, содержащиеся в КП-1 СО,помогают «Дому ребенка» в Тольятти

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Осужденные, содержащиеся в КП-1 УФСИН России по Самарской области, оказывают помощь «Дому ребенка» в городе Тольятти

Они помогают в наведении чистоты и порядка на территории Тольяттинского дома малютки. Мероприятия проводятся уже пять лет подряд и стали доброй традицией исправительного учреждения. Руководство колонии-поселения № 1 организует акции в рамках добровольческого движения.

Кроме наведения чистоты и порядка силами женского отряда изготовлены вязаные изделия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них ребята, чьи матери отбывают наказание по приговору судов.

- Данная практика, - сказал начальник КП-1 подполковник внутренней службы Евгений Белан, - направлена на формирование уважительного отношения к человеку, а также нацелена на позитивное материнство среди осужденных женщин, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО