Основательница конного клуба из Самарской области поборется за грант в 1 млн рублей в федеральной программе

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Экспертное жюри федеральной образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель» определило 25 победительниц региональных этапов для участия во всероссийском финале. В число финалисток вошла жительница Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк. Теперь основательница конного клуба и молодая мама представит регион и свой проект на уровне страны, а также поборется за победу.

"Сообщение о проходе в федеральный финал пришло поздно вечером, я даже не сразу увидела, было очень неожиданно. Конечно, после победы на региональном этапе немного расслабилась, но очень интересно, что ждёт нас в финале в Москве. Приятно, что мой проект вошёл в число лучших. Теперь планируем поездку в столицу вместе с дочкой и мамой. Буду надеяться на победу", - поделилась эмоциями Анастасия Решетняк.

«Мама-предприниматель» проводится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» и ориентирована на поддержку женского бизнеса. Благодаря проекту женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. В Самарской области программу ежегодно проводит областное минэкономразвития.

«Мы проводим программу «Мама-предприниматель» с 2018 года. За это время программа претерпела ряд изменений, стала еще полезнее, востребованнее, мы видим высокий интерес к ней - заявки на участие подают жительницы самых разных уголков региона», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» будет проходить с 20 по 23 ноября в Москве. Участниц ждет дополнительное обучение, благодаря которому они смогут прокачать свои предпринимательские навыки, проанализировать стратегию развития бизнеса. В заключительный день предпринимательницы должны будут защитить свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как финансовая устойчивость, социальная значимость, возможность масштабирования и другие. У предпринимательниц будет возможность побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

«В 2024 году в программе «Мама-предприниматель» приняли участие более 4 тыс. женщин из 70 регионов России. Конкуренция была действительно высокая, мы увидели много перспективных идей. Это и проекты в сфере креативных индустрий, сельского хозяйства, социального бизнеса, производства», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области