ОСБ УФСИН СО посетил православный священник

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В домовом храме соматической больницы в честь Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымского иерей Арсений Рябов, один православных священников, окормляющих верующих учреждения, отслужил божественную литургию, на которой присутствовали около 15 человек. Многие из которых исповедовались и причастились святых Христовых тайн.

В храме также молились заместитель начальника ОСБ майор внутренней службы Богдан Желтухин и помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

По окончании богослужения священник выступил с проповедью, в которой наставлял верующих к законопослушному поведению, духовному очищению и укреплению в вере, пожелал скорейшего выздоровления.

Также в этот день отец Арсений посетил больных, которые не смогли присутствовать на богослужении, желающих исповедал и причастил, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО