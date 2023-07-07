Оркестр Культурного центра регионального главка полиции поздравит жителей и гостей Самары с Днем семьи, любви и верности

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9 июля в 18 часов на летней эстраде Струковского парка состоится праздничный концерт на открытом воздухе.

Праздник День семьи, любви и верности призван напомнить о том, что семья должна быть для человека местом безопасности и душевного тепла. Для сотрудников органов внутренних дел такие общечеловеческие ценности, как преданность и любовь, имеют большое значение. Оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области для жителей и гостей областной столицы подготовил праздничный концерт, в котором примут участие солисты оркестра и сотрудники полиции.

В яркой программе концерта прозвучат песни и музыкальные композиции различных жанров, стилей и направлений.

Как отметил Владимир Гузиев, необычайная атмосфера летнего парка и звуки живой музыки в исполнении оркестра подарят незабываемые эмоции и хорошее настроение, будет интересно. Приглашаем всех 9 июля в 18 часов на летнею эстраду Струковского парка.

Фото: пресс-служба Культурного центра регионального главка полиции