Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» объявляет о начале весеннего отбора инвестиционных проектов на рассмотрение, с целью обеспечения льготного финансирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием.
Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» – разработан совместно с банковскими организациями и естественными монополиями.
Программы поддержки по направлениям:
- софинансирование в реализации проектов;
- грантовая поддержка;
- программы по расширению присутствия компаний.
В программах софинансирования могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:
В программах грантовой поддержки могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:
- приобретение отечественного программного обеспечения по кибербезопасности (вставить БОТ);
- приобретение виртуальных машин для хранения данных;
- приобретение отечественного программного обеспечения для цифровизации логистики (автотранспорта для грузоотправителей и грузополучателей);
- приобретение отечественного программного обеспечения и оборудования по обнаружению и радиоэлектронного воздействия (БПЛА);
- прочие.
В программах по реализации продукции и по поставкам:
- программа расширения географии присутствия компании;
- координация реализации продукции на экспорт через программу с торговыми представительствами РФ;
- реверсинжиниринг иностранного оборудования недоступного к поставке;
- логистика и поставка наукоемкой и технологически сложной продукции, невозможной к экономически целесообразному воспроизведению на территории РФ.
Отдельная программа поддержки для приобретения бизнеса / производства по субсидированию процентной ставки по кредиту на период до 2 лет.
Требования к проектам – бюджет проекта от 20 млн рублей.
Участники проектов (инициатор проектов) – ООО, АО, ИП, КФХ.
В период с 01.03.2025 по 30.06.2025 заявки возможно направлять на сайт оргкомитета Конкурса или на почту: info@infra-konkurs.ru.
Подробнее на сайте: infra-konkurs.ru/.