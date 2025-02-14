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Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» объявляет о начале весеннего отбора инвестиционных проектов на рассмотрение, с целью обеспечения льготного финансирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием.

Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» – разработан совместно с банковскими организациями и естественными монополиями.

Программы поддержки по направлениям:

- софинансирование в реализации проектов;

- грантовая поддержка;

- программы по расширению присутствия компаний.

В программах софинансирования могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:

- строительство ЦОД и складов;

- модернизация НПЗ и нефтедобывающих предприятий (в том числе объекты нефтегазодобычи и на шельфе);

- модернизация котельных;

- строительство элеваторов;

- строительство тепличных комплексов;

- строительство маслозаводов;

- строительство комбикормовых заводов;

- строительство портов;

- строительство микрорайонов;

- строительство вышек связи.

В программах грантовой поддержки могут принять участия предприятия со следующими направлениями проектов:

- приобретение отечественного программного обеспечения по кибербезопасности (вставить БОТ);

- приобретение виртуальных машин для хранения данных;

- приобретение отечественного программного обеспечения для цифровизации логистики (автотранспорта для грузоотправителей и грузополучателей);

- приобретение отечественного программного обеспечения и оборудования по обнаружению и радиоэлектронного воздействия (БПЛА);

- прочие.

В программах по реализации продукции и по поставкам:

- программа расширения географии присутствия компании;

- координация реализации продукции на экспорт через программу с торговыми представительствами РФ;

- реверсинжиниринг иностранного оборудования недоступного к поставке;

- логистика и поставка наукоемкой и технологически сложной продукции, невозможной к экономически целесообразному воспроизведению на территории РФ.

Отдельная программа поддержки для приобретения бизнеса / производства по субсидированию процентной ставки по кредиту на период до 2 лет.

Требования к проектам – бюджет проекта от 20 млн рублей.

Участники проектов (инициатор проектов) – ООО, АО, ИП, КФХ.

В период с 01.03.2025 по 30.06.2025 заявки возможно направлять на сайт оргкомитета Конкурса или на почту: info@infra-konkurs.ru.

Подробнее на сайте: infra-konkurs.ru/.