Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы

12 ноября 2025 13:19
72
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы

Студенты Самарского многопрофильного колледжа имени Бартенева посетили компанию ООО «ИНРОЛ-СТС» в рамках профтура, который был организован территориальным центром занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский.

С 2024 года службой занятости населения Самарской области реализуется проект «Моя профессия», в рамках которого организуются профтуры на различные предприятия региона. Совместная работа службы занятости, учебных заведений и предприятий нацелена на формирование кадрового потенциала и профориентацию молодежи.

«Центр занятости населения является связующим звеном между образовательными учреждениями и работодателями, помогает познакомить студентов с производством. Наше предприятие производит оборудование для ремонта скважин и для ликвидации осложнений при бурении. Сегодня мы показали ребятам наш производственный цех. Основные рабочие профессии у нас — токарь, фрезеровщик и слесарь. Старший инженерный состав — инженеры-конструкторы и инженеры-технологи. Для нас студенты — это будущие сотрудники. Всех ребят приглашаем на производственную практику в «ИНРОЛ-СТС». Также будем вести переговоры про возможность заключения дуальных и целевых соглашений с колледжем», – прокомментировала специалист по кадрам ООО «ИНРОЛ-СТС» Юлия Люкшина.

Ребятам показали производственный процесс и рассказали об условиях работы. В компании пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, соблюдение всех социальных гарантий, компенсация питания, обеспечение спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, доставка транспортом к месту работы.

Студент первого курса Самарского многопрофильного колледжа им. Бартенева Максим Борисов поделился впечатлениями от профтура:

«Экскурсия по производственному цеху оказалась познавательной и интересной. Увидел много станков и готовых деталей. Учусь на сварщика. К выбору будущей профессии подошел осознанно. Сварщик — это востребованная профессия. Хочу на производственную практику прийти на «ИНРОЛ-СТС». По поводу трудоустройства сюда пока не решил, но перспективы карьерного роста многообещающие».

В завершении профтура кадровый консультант центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский рассказал ребятам о мерах государственной поддержки молодых специалистов – о действующем законе о молодом специалисте Самарской области, согласно которому выпускник учебного заведения, трудоустроенный на предприятие Самарской области по востребованной профессии, в течение трех лет получает финансовую поддержку до 200 тысяч рублей в год.

Подробнее узнать об этом можно по телефону контакт-центра — 8-800-302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области

