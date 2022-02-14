Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ станет опорной точкой в обсуждении экспертов Общественной палаты РФ

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Во вторник, 15 февраля в 11.30 (по местному времени), в Общественной Палате Российской Федерации (г. Москва, Миусская площадь, д.7, стр.1, Зал Совета) состоится круглый стол на тему «Вопросы и перспективы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью. Практические кейсы в сфере культуры и спорта. Грантовая поддержка проектов как социальный лифт их участников». Организаторами выступили: комиссия Общественной палаты РФ (ОПРФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, комиссия ОПРФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик, комиссия ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Модератор – Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. «В Общественной палате Российской Федерации ведется системная работа по обеспечению равных прав наших граждан. Круглый стол покажет проекты, в том числе инициативы Самарской области, реализуемые на практике, которые обеспечивают социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью. Личные истории, которые прозвучат в рамках мероприятия, вне сомнения, являются маяками для наших сограждан, настроенных на полноценную реализацию себя как личности в непростое, изменчивое время. Уверен, что широкое освещение поставленных вопросов приведет к кратному увеличению количества лиц, вовлеченных в позитивную деятельность Общественной палаты», – считает Павел Покровский.

В рамках круглого стола состоится презентация выставки картин самарского художника Евгения Коробских и будет представлен видеокурс «Самоучитель инклюзивного художника «Волга-Волга»». Работа художника «Алые паруса» официально будет передана в основной фонд Государственного центрального музея современной истории России. Напомним, 41-летний житель Тольятти, которому после падения под поезд ампутировали кисти обеих рук, научился рисовать картины, держа кисточку зубами. При поддержке Общественной палаты Самарской области у Евгения несколько лет назад состоялась первая выставка. Сегодня Евгений ведет социальные сети, продолжает писать картины, ведет активную жизнь. Его опыт – убедительная реализация идеи «Идти вперед и не сдаваться!». Также эксперты обсудят возможности инклюзивной площадки Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», проводимого на территории Самарской области, как действующего социального лифта для молодежных лидеров, команд и проектов, практически реализующих социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью.

На круглый стол приглашены представители ОП РФ, органов исполнительной власти, Федерального собрания РФ, Госдумы РФ, НКО в сфере инклюзии, победители конкурса проектов Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив, аппарата Уполномоченного по правам человека, ведущих инклюзивных театров, движения «Инклюзивные балы», СМИ.

Итогом круглого стола станут проработанные рекомендации по поддержке профильных региональных проектов с возможностью системного обмена опытом, будут предложены инструменты поддержки профильного сегмента социально ориентированных некоммерческих организаций через региональные Общественные палаты, а также разработаны программы развития системы мотивации СМИ на создание информационных материалов в сегменте успешно реализованных профильных проектов.