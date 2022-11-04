Операция «Ель»:  в целях пресечения незаконных рубок хвойных деревьев усилено патрулирование лесов СО 

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В связи с наступлением предновогоднего периода, в целях пресечения незаконных рубок хвойных лесонасаждений, министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды совместно с ГУ МВД России организовано усиленное патрулирование лесов Самарской области, а также организовано дежурство на постах ГИБДД в рамках начала операции «Ель».



Министерство информирует граждан и юридических лиц, что вред (ущерб) от незаконной рубки 1 деревца хвойных пород диаметром до 12 см составляет в лесах Самарской области: «Сосна» – 6712 рублей; «Ель» – 6022 рубля.



За незаконную рубку деревьев хвойных пород в предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 260 УК РФ.



Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений наказываются: начиная от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: пресс-служба правительства СО