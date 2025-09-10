Операторам дронов в России придется получать права

90

Минтранс предложил обязать операторов дронов получать свидетельство «внешнего пилота БАС», аналог водительских прав. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до сентября 2031-го, сообщает iphones.ru со ссылкой на Ведомости.

В удостоверении будут отметки по типу дрона: самолёт, планёр, дирижабль, винтокрыл, powered-lift или аэростат. Для получения «прав» потребуется обучение в авиаучебном центре, полет на дронах и в симуляторах, сдача теории, а также высшее техническое или естественно-научное образование и минимум год опыта работы с БАС. Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.

В отрасли инициативу критикуют. В RunAvia напомнили, что пока нет центров с утверждёнными программами для тяжёлых дронов. Эксперты считают требования чрезмерными и сравнивают их с подготовкой пилотов Boeing 737, но отмечают, что сложность обучения логично привязать к типу аппарата.

Фото: pxhere.com