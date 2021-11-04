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Онлайн-марафон "Славься, Отечество!": участников ждёт немало открытий - и не только исторических

4 ноября 2021 12:19
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Сегодня на связи с главной студией ГТРК "Самара" - снова вся страна. С

Сегодня на связи с главной студией ГТРК "Самара" - снова вся страна. Собрать воедино все 85-ть регионов - задача не простая, но возможная. Это показали два предыдущих марафона - в честь первого полёта человека в космос и Дня России, подготовленных нашей телерадиокомпанией. Но теперь вместо покорения Вселенной и прогулок по просторам большой страны - путешествие в прошлое, в начало 17 века, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Над созданием летописи Смутного времени глазами современников работала вся Россия. Съёмочные группы региональных филиалов ВГТРК, а это 8 федеральных округов, преодолели сотни тысяч километров, всего за 16-ть часов пройдя сквозь 4 столетия. В День народного единства история оживает на наших глазах!

Сегодня участников Всероссийского онлайн-марафона ждёт немало открытий - и не только исторических. Журналисты из Нижнего Тагила, к примеру, расскажут о том, что уральский малахит не только гордость региона, но и, к сожалению, давно легенда. Доказательство тому - последний осколок глыбы самоцвета весом в 260 тонн, хранящийся в местном краеведческом музее.

История России, полная загадок и легенд. Горечь поражений и радость побед. Героическое прошлое страны - всё это уникальный онлайн-марафон "Славься, Отечество!".

Присоединяйтесь к марафону и вы на мультимедийной платформе "Смотрим.ру", на канале "Самара24", у сетевых партнёров региональных филиалов ВГТРК, на окружных круглосуточных телеканалах, а также на сайте - tvsamara.ru.

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