Окружной патриотический форум начал свою работу в Самаре

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В Самаре состоялось торжественное открытие Окружного образовательного форума для представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов.



Значимость события обозначил в приветственном адресе полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Патриотическое воспитание, поиск актуальных, современных, понятных и интересных для молодежи форм – это важный элемент государственной политики. Особое значение имеет формирование у молодого поколения фундамента объективного видения реальной истории, умение анализировать и делать верные выводы из событий прошлого.

Уважаемые руководители и представители организации сферы патриотического воспитания молодежи!

Сегодня на вас большая ответственность за наше будущее, за молодых ребят. Ваша работа и ответственное отношения к делу способствует воспитанию молодежи на основе настоящих, непреходящих ценностей – уважения и поддержки друг друга, изучения истории, гордости за Родину, патриотизма. Уверен, что форум пройдет на высоком уровне, и приобретенный опыт будет применяться на практике в развитии системы патриотического воспитания молодежи.

Желаю вам интересного общения и плодотворной работы на форуме!», - говорится в обращении к участникам форума.



Участников форума поприветствовали Герой Российской Федерации Игорь Станкевич заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, , заместитель директора Роспатриотцентра Иван Радько.



На панельной дискуссии спикеры обсудили с участниками роль наставничества в эпоху новых вызовов, поговорили как воспитать гражданина и патриота. Запись онлайн-трансляции доступна по ссылке.



Впереди на форуме участников ждёт насыщенная образовательная программа, в рамках которой они посетят стратегические сессии, мастер-классы, встретятся с экспертами в сфере патриотического воспитания, поделятся опытом друг с другом.

Фото: департамент информационной политики СО