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30 сентября около Самарской хоральной синагоги на улице Садовой будет заложен памятный камень, который даст символический старт нового этапа реставрации здания.

В закладке камня примут участие главный раввин России Берл Лазар, представители областного правительства, Самарской еврейской общины, самарских общественных организаций. Кроме торжественной закладки краеугольного камня, в этот же день с главным раввином пройдёт «разговор на публике». В нём примут участие члены еврейской общины.

Вопрос сохранения уникального памятника культурного наследия, возвращения ему первоначального вида и функционала неоднократно поднимала общественность. Достигнутые Правительством и лично губернатором Дмитрием Азаровым договоренности с меценатами позволили приступить к комплексной реставрации объекта, старт которой и будет дан 30 сентября.

Ограничен доступ на площадки гостям без справки о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Однако, все желающие смогут стать онлайн-гостями и наблюдать за ходом трансляции основных мероприятий, посвящённых восстановлению Самарской хоральной синагоги.

30 сентября с 14:30 до 16:00 по ссылке можно посмотреть PUBLIC TALK с главным раввином России Берлом Лазаром,

а с 17:00 до 19:00 по ссылке – торжественную церемонию закладки памятного камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги.