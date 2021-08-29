Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» под Самарой

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Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» в Самарской области, который проходил в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

На мероприятии самарцы смогли ознакомиться и сфотографироваться на фоне новейших образцов современной военной техники и примерить новейшую экипировкой российских военнослужащих. На статическом показе было представлено более 50 единиц современной военной техники. Впервые на выставке были продемонстрированы ЗРС С-400 «Триумф» и медицинский бронеавтомобиль «Линза».

Для посетителей форума военнослужащие миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта, форсирование водных преград на бронетранспортере БТР-82А и уничтожение условного противника в населенном пункте.

На одном из кластеров был организован мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, его посетили более 300 человек. Все желающие проверили себя на пригодность к службе в Вооруженных Силах.

На сценической площадке перед гостями выступали творческие коллективы региона и ансамбль песни и танца «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона.

Военно-технический форум «Армия-2021» в Самарской области проходил три дня.