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Около 200 самарских спортсменов приняли участие в эстафете «Игры ГТО»

9 декабря 2024 20:48
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Участники на скорость выполняли упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В прошедшие выходные в самарском Дворце легкой атлетики прошла спортивная эстафета «Игры ГТО». Участники на скорость выполняли упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

По словам организаторов, эстафета ГТО это настоящий спортивный гибрид. Например, применяются элементы из разных видов спорта: тяжелая и легкая атлетика, гимнастика. Готовясь к стартам, самарцы повышают свой уровень подготовки. С каждым разом они ставятся сильнее. Некоторые из любителей переходят на более высокий уровень. 

«Сегодня ГТО является спортивным движением, интересным и доступным для всех, а фестивали комплекса отличной возможностью проверить уровень своей физической подготовки. На «Эстафете ГТО» можно увидеть людей разных возрастов. Это уже третьи подобные соревнования.

В этот раз впервые кроме индивидуальных спортсменов и сборных команд участвовали семейные коллективы. Считаю, что если родители занимаются спортом, то дети будут брать с них пример и приобщаться к здоровому образу жизни», - пояснил руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов. 

На старт вышло около 200 человек из 30 команд. Мужчины и женщины боролись в лигах: «Элита» и «Любители». Также можно было проверить свои силы в стартах «Первая попытка». Эстафета для любителей состояла из пяти локаций: бег, скакалка, подъем гантели, перешагивание через препятствие с гирей и подъем ног к перекладине. Для тех, кто занимается спортом более серьезно, задания были усложненные. К примеру, им надо было продемонстрировать фермерскую походку на 50 метров с гирями. Это разновидность силовых упражнений, при которой атлет несет тяжелый груз, идя по прямой.  

С результатами эстафеты можно ознакомиться тут (https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/raspisanie-meropriyatiy-vf.... Победители и призёры награждены кубками, медалями, дипломами и призами.  
Отметим, что в Самаре работают 17 центров тестирования ГТО (https://gto.samadm.ru/testing_centers/?ysclid=m4gyw3f0ue987446201). 

Организация таких центров станет стимулом для активного вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, что положительно скажется на здоровье общества. В центре любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса, предварительно созвонившись с сотрудниками для уточнения даты и времени индивидуального тестирования. 

В этом году для популяризации ГТО среди населения города центры тестирования провели около 500 мероприятий по оценке нормативов комплекса ГТО, в которых приняло участие порядка 19 тыс. человек.

 

Фото:   Администрация Самары

 

Теги: Самара

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