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Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году

23 июня 2022 10:47
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Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году

Уже три недели юные жители Самарской области отдыхают в летних лагерях, напомним, летняя оздоровительная кампания стартовала 1 июня.

Смены в летних и санаторных лагерях длятся 21 календарный день.

На территории региона работают 703 организации отдыха детей и их оздоровления: это 50 детских центров стационарного типа, 651 пришкольный лагерь, 2 лагеря палаточного типа («Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова» и МАУ Центр «Авангард-Самара» г.о. Самара).

Всего летом этого года планируется оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области. В 2021 году отдохнуло около 47,5 тысяч детей.

В рамках государственных контрактов закуплено 19 925 путевок в санатории и лагеря для юных жителей региона. Это больше, чем в 2021 году (около 18,5 тысяч путевок). Из них почти 7 тысяч - для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них путевки предоставляются бесплатно. И более 13 тысяч путевок для детей Самарской области. Эти путевки можно было забронировать и выкупить по льготной стоимости на социальном портале Супрема63.ру. Оплата родительского взноса составит от 40% до 50% от стоимости путевки в зависимости от типа оздоровительного учреждения и условий комфортности.

В текущем году в предоставлении услуг по оздоровлению детей за счет средств областного бюджета участвует 31 лагерь, с полным списком детских центров можно ознакомиться на социальном портале министерства Супрема63.ру. В 27 детских центрах первые смены уже завершены.

 

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