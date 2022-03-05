Ограничено движение для грузовых и маршрутных авто на 8 участках дорог федерального значения в Самарской области

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В 19:03, 5 марта, в ЦУКС Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 05.03.2022 № 95-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым с 17.30 05.03.2022 в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог федерального значения в Самарской области.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 24.00 05.03.2022.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».