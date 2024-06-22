Я нашел ошибку
Главные новости:
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.
Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 23 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза, утром и днем усиление ветра
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня 2024 15:09
59
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.

Офицеры военного следственного управления Следственного комитета России по Центральному военному округу присоединившись к Всероссийской акции «Свеча памяти». 

В это день, 83 года назад, войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз. 1418 дней и ночей наш народ, объединённый общей бедой, стойко сражался за свою свободу и независимость, не щадя своих жизней.

Офицеры и военнослужащие военных следственных органов ЦВО в Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и даже за рубежом - в месте дислокации 201 военной базы в Республике Таджикистан сегодня почтили память павших героев, прибыв к монументам воинской славы, возложив цветы и поставив горящие свечи.

В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.

 

Фото:   скриншот видео пресс-службы ЦВО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
22 июня 2024, 14:44
Ночью 23 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза, утром и днем усиление ветра
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Экология
93
Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба.
21 июня 2024, 20:49
В Самарской области при заключении контракта о прохождении военной службы будут выплачивать 1 млн рублей
Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба. Политика
508
В соревнованиях мужчин лидер менялся несколько раз, спортсмены располагались очень плотно.
21 июня 2024, 20:09
Сборная Самарской области - победитель ЧР по современному пятиборью в командном первенстве
В соревнованиях мужчин лидер менялся несколько раз, спортсмены располагались очень плотно. Спорт
340
В центре внимания
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
197
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
182
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1182
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
486
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
606
Весь список