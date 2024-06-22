Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»

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Офицеры военного следственного управления Следственного комитета России по Центральному военному округу присоединившись к Всероссийской акции «Свеча памяти».

В это день, 83 года назад, войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз. 1418 дней и ночей наш народ, объединённый общей бедой, стойко сражался за свою свободу и независимость, не щадя своих жизней.

Офицеры и военнослужащие военных следственных органов ЦВО в Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и даже за рубежом - в месте дислокации 201 военной базы в Республике Таджикистан сегодня почтили память павших героев, прибыв к монументам воинской славы, возложив цветы и поставив горящие свечи.

В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.

Фото: скриншот видео пресс-службы ЦВО