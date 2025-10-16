Я нашел ошибку
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Объявлены победители регионального этапа и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2025

16 октября 2025 15:14
163
На уровне регионов лидерами были признаны 1313 проектов, а 489 инициатив вышли в полуфинал конкурса.

Дирекция Международной Премии #МЫВМЕСТЕ огласила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого юбилейного сезона Премии. На уровне регионов лидерами были признаны 1313 проектов, а 489 инициатив вышли в полуфинал конкурса.

В 2025 году борьба за звание лучших ведется в номинациях «Волонтёр года», «Наставник года», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия», «Герои нашего времени» и других. Также на премию претендуют регионы и муниципалитеты, реализующие комплексные программы поддержки добровольчества, социальные предприниматели и коммерческие компании с развитыми программами КСО. Полные списки победителей и полуфиналистов опубликованы на официальном сайте Премии - премия.мывместе.рф. 

В Самарской области победителями регионального этапа стали 18 проектов, а 4 из них вышли в полуфинал. Такой результат свидетельствует о высокой социальной активности гражданского общества региона, системной работе добровольческих организаций, образовательных площадок и партнеров Премии.

Среди полуфиналистов от региона – проекты АНО «Караван надежды» и инициатива Оксаны Дроновой. Оба проекта представлены в номинации «Герои нашего времени», призванной отметить вклад гражданских инициатив в поддержку участников СВО и их семей. Также за выход в финал продолжат бороться проекты региона в номинациях «Код милосердия», «Поколение добра», «Страна возможностей» и «Устойчивое будущее».

В числе победителей регионального этапа в Самарской области – Александра Подкорытова в номинации «Лучший волонтер», а лучшим наставником стал Анатолий Замятин. 

Первые места в номинациях заняли:
- «Герои нашего времени» (НКО и проекты) – МБУ ДО «Дом детского творчества»;
- «Герои нашего времени» (физические лица) – Оксана Дронова;
- «Код милосердия» (НКО и проекты) – Александра Подкорытова;
- «Устойчивое будущее» (НКО и проекты) – Ольга Родичева;
- «Страна возможностей» (НКО и проекты) – УФНС России по Самарской области;
- «Поколение добра» (НКО и проекты) – Анна Мухина;
- «Лидер социальных изменений» (МСП) – Центр военно-тактических игр «Штурм»;
- «Муниципальные образования и моногорода» – городской округ Самара.

Победителей регионального этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов для презентации проектов и обсуждения планов по их дальнейшему развитию и поддержке. Полуфиналистам предстоит очная защита инициатив перед экспертным жюри. Проекты, прошедшие в финал, примут участие в народном голосовании.

Итоги пятого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ будут подведены в Москве 5 декабря, в День добровольца, в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Победители Премии получают не только признание, но и реальные ресурсы для масштабирования своих инициатив — поддержку менторов, возможности интеграции проектов в государственные и корпоративные программы.

