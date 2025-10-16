Объявлены победители регионального этапа и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2025

163

Дирекция Международной Премии #МЫВМЕСТЕ огласила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого юбилейного сезона Премии. На уровне регионов лидерами были признаны 1313 проектов, а 489 инициатив вышли в полуфинал конкурса.

В 2025 году борьба за звание лучших ведется в номинациях «Волонтёр года», «Наставник года», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия», «Герои нашего времени» и других. Также на премию претендуют регионы и муниципалитеты, реализующие комплексные программы поддержки добровольчества, социальные предприниматели и коммерческие компании с развитыми программами КСО. Полные списки победителей и полуфиналистов опубликованы на официальном сайте Премии - премия.мывместе.рф.

В Самарской области победителями регионального этапа стали 18 проектов, а 4 из них вышли в полуфинал. Такой результат свидетельствует о высокой социальной активности гражданского общества региона, системной работе добровольческих организаций, образовательных площадок и партнеров Премии.

Среди полуфиналистов от региона – проекты АНО «Караван надежды» и инициатива Оксаны Дроновой. Оба проекта представлены в номинации «Герои нашего времени», призванной отметить вклад гражданских инициатив в поддержку участников СВО и их семей. Также за выход в финал продолжат бороться проекты региона в номинациях «Код милосердия», «Поколение добра», «Страна возможностей» и «Устойчивое будущее».

В числе победителей регионального этапа в Самарской области – Александра Подкорытова в номинации «Лучший волонтер», а лучшим наставником стал Анатолий Замятин.

Первые места в номинациях заняли:

- «Герои нашего времени» (НКО и проекты) – МБУ ДО «Дом детского творчества»;

- «Герои нашего времени» (физические лица) – Оксана Дронова;

- «Код милосердия» (НКО и проекты) – Александра Подкорытова;

- «Устойчивое будущее» (НКО и проекты) – Ольга Родичева;

- «Страна возможностей» (НКО и проекты) – УФНС России по Самарской области;

- «Поколение добра» (НКО и проекты) – Анна Мухина;

- «Лидер социальных изменений» (МСП) – Центр военно-тактических игр «Штурм»;

- «Муниципальные образования и моногорода» – городской округ Самара.

Победителей регионального этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов для презентации проектов и обсуждения планов по их дальнейшему развитию и поддержке. Полуфиналистам предстоит очная защита инициатив перед экспертным жюри. Проекты, прошедшие в финал, примут участие в народном голосовании.

Итоги пятого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ будут подведены в Москве 5 декабря, в День добровольца, в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Победители Премии получают не только признание, но и реальные ресурсы для масштабирования своих инициатив — поддержку менторов, возможности интеграции проектов в государственные и корпоративные программы.