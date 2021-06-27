Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 16-21 м/с, град с сохранением до конца дня и вечером 27 июня».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует: