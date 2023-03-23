Общественницы добились остановки продажи билетов на мастер-класс Хакамады в Иркутске

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Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Мастер-класс Хакамады анонсировался организаторами на 28 марта в иркутском "Сибэкспоцентре". В афише указывалось, что участники могут научиться управлять энергией своей жизни и узнают, где искать источники подзарядки и творческой энергии. После обращений женщин, чьи родственники участвуют в СВО, тренинг на данной площадке отменили.

В марте в соцсетях появилась запись обращения к властям от лица жен, матерей и дочерей участников СВО, мобилизованных из Приангарья. На видео женщины призвали власти отменить мастер-класс экс-политика, так как Хакамада, по их мнению, в оскорбительной для участков СВО форме высказала свою негативную позицию относительно проведения специальной военной операции. Обращение поддержали ряд общественников. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем телеграм-канале отметил, что возмущение людей справедливо и призвал арендодателей в Иркутске последовать примеру "Сибэкспоцентра", проявить гражданскую позицию "для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия".

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