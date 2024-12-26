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Общественники самарской транспортной полиции подарили подарки юным волонтерам

26 декабря 2024 17:27
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Поздравления детей прошли в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Поздравления детей прошли в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

По инициативе председателя общественного совета Владимира Сергеевича Берглезова самарские транспортные полицейские в преддверии самого волшебного праздника подарили подарки юным волонтерам, которые сами участвуют в профилактических мероприятиях. Кроме этого, самые активные ребята получили дипломы за подписью начальника Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Руслана Владимировича Пантелеева.

Сотрудники самарской транспортной полиции уделяют большое внимание профилактике детского травматизма. Более того, полицейские для каждого детского возраста подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Так, начальник отделения ПДН Средневолжского ЛУ подполковник полиции Алла Нечесова провела встречи со школьниками 5-х, 6-х, 7-х классов МБОУ «Школа № 34» г.о. Самара и МБОУ «Школа № 59» г.о. Самара. Она рассказала об основных правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, о важности соблюдения безопасного поведении в сети Интернет, чтобы не стать жертвой мошенников, а также не быть вовлеченными в совершение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта. Чтобы закрепить темы обсуждения, подполковник полиции предложила провести два конкурса. Так как 2024 год объявлен «Годом семьи», то конкурсы необходимо провести вместе с родителями. Один из них был конкурс на лучший рисунок «Железная дорога – не место для игр». В задачу другого конкурса входил поиск 15 ошибок изображенных на картинке – загадке, подготовленной представителями Куйбышевской железной дороги. Все 15 ошибок, вместе со своей бабушкой нашла Яна, ученица 34 школы. Победительница получила отдельный подарок и диплом. Определились победители и в конкурсе на лучший рисунок. Им также были вручены сладкие подарки и дипломы.

А полицейский Дед Мороз в лице врио заместителя командира отдельной роты ППСП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Дмитрий Бурцев поздравил всех ребят с наступающим Новым годом. Пожелал здоровья, хороших отметок и безопасного детства.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

 

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