Общественники самарской полиции  навестили воспитанников подшефного детского центра «Ровесник»

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Представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Александр Копункин и Исмагиль Латыпов навестили воспитанников подшефного комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник». Уже не первый год продолжается дружба сотрудников полиции и общественников с руководством и ребятами из детского учреждения. За это время сменился не один поток воспитанников, но неизменным остается та любовь и забота со стороны персонала учреждения, которыми окружены ребята.



В течение года общественники самарской полиции регулярно посещают воспитательное учреждение, не только по праздничным датам, но и в будни. К юным друзьям гости всегда приходят с подарками, стараясь максимально обеспечить воспитанников центра всем необходимым.



Председатель Общественного совета при УМВД Самары Александр Копункин накануне нового учебного года узнал о необходимости приобретения инструмента для хозяйственных работ на территории «Ровесника». Поэтому общественники приняли решение приобрести необходимый аппарат, который поможет в работе коллективу детского учреждения. Газонокосилку Александр Борисович и Исмагиль Летфуллович передали старшим воспитанникам и директору социального центра Наталье Столяровой, поблагодарив ее за старание сделать быт и пребывание детей в учреждении комфортным и приближенным к домашним условиям.



Педагоги отмечают, что для их подопечных очень важны теплые встречи, ведь внимание, общение, подарки и хорошее настроение в итоге становятся тем самым, хоть и маленьким, кусочком счастья и добра.



«Ребята всегда искренне радуются нашим визитам, а во время бесед делятся с нами своими успехами. Дети рассказывают, чем живут и увлекаются, показывают свои комнаты и участок рядом с центром, который они самостоятельно содержат в чистоте и порядке», - поделился Александр Копункин.



В адрес гостей было сказано много слов благодарности не только от ребят, но и от работников социального учреждения, которые отметили неравнодушное отношение представителей органов внутренних дел к их воспитанникам и вклад в комфортное проживание детей на территории центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО