Общественники при ГУ МВД СО приняли участие в «Школе безопасности для пенсионеров»

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Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области присоединились к региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров».

В ходе встречи пожилым людям рассказали, как противостоять мошенникам и напомнили правила дорожного движения.

В Самаре, в Центре социального обслуживания населения, сотрудники полиции и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ольга Доронина, в рамках региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров», провели профилактические беседы с пожилыми людьми.

В ходе мероприятия полицейские рассказали гражданам преклонного возраста о распространенных мошеннических схемах и способах защиты от них.

Начальник ОРМ УУР ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков напомнил пенсионерам основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки преступников: нельзя предоставлять незнакомым людям свои личные данные, коды из смс-сообщений, пароли от социальных сетей, подписывать неизвестные документы, совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

Ольга Доронина, в свою очередь, призвала пенсионеров быть осторожными при общении с незнакомцами, в том числе и в сети Интернет, отметив, что злоумышленники, зачастую, делают ставку на доверчивость и эмоциональность пожилых людей и объяснила, что, в случае подозрительного звонка, необходимо немедленно прекратить разговор.

Представитель общественности, обращаясь к пенсионерам, подчеркнула: «Внимательность и неравнодушие граждан является одним из факторов успешной борьбы с мошенниками, будьте бдительными, не дайте себя обмануть».

В завершение мероприятия сотрудники полиции напомнили пожилым людям основные правила безопасности, подчеркнули важность неукоснительного соблюдения ПДД и рассказали о необходимости использования светоотражающих элементов.

Пенсионеры, в свою очередь, поблагодарили организаторов за полезную информацию и пообещали поделиться ей с родными и знакомыми, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО