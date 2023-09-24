Общественники помогают сотрудникам полиции обеспечивать безопасные условия в Тольятти

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В сентябре в России отмечают День общественно полезного человека – это праздник, посвященный тем, кто вносит значительный вклад в развитие общества и благо его граждан.

Члены Общественных советов при территориальных органах МВД России не только компетентные и талантливые люди в своих областях деятельности, но и абсолютно точно общественно полезные граждане своей страны, которые принимают активное участие в жизни и деятельности местных жителей и полиции.

Так, в Тольятти представитель Общественного совета при Управлении Дмитрий Лоскутов является одним из организаторов различных патриотических мероприятий. Через музыку, искусство, свободный диалог общественники призывают пробудить фундаментальные чувства любого человека – солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Общественники помогают сотрудникам полиции обеспечивать безопасные условия для жителей и гостей города на массовых мероприятиях.

Дмитрий Лоскутов отмечает: «Сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка во время мероприятий соблюдают законность, выдержку, корректно обращаются с гражданами, умеют вести правовой диалог с участниками массовых мероприятий».

В настоящее время в ледовом дворце спорта «Лада - Арена» в Автозаводском районе города Тольятти проходят игры регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Сотрудники полиции обеспечивают антитеррористическую защищенность и правопорядок на хоккейных матчах. Перед началом игр обследуются помещения внутри здания, а также прилегающая к спортивному сооружению территория. С помощью специальных технических средств и служебных собак спортивный объект проверяется на отсутствие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Инспектора дорожно-патрульной службы обеспечивают безопасность дорожного движения, уделяя особое внимание парковке автомобилей прибывающих на матч жителей и гостей города. Полицейские совместно с общественниками информируют болельщиков об административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г.Тольятти Владимир Гусев отмечает: «Весь комплекс мероприятий, проводимый сотрудниками полиции, направлен на создание безопасных условий для граждан при проведении спортивных мероприятий и позволяет не допустить грубых нарушений общественного порядка».