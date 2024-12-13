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Общественная палата Самары приступила к проверке общественного транспорта

13 декабря 2024 17:59
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Ежедневно на линию выходят более 400 автобусов и практически все из них оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в частности, откидными аппарелями. 

В среду, 11 декабря, доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья проверили представители Общественной палаты Самары. Совместно с инвалидами-колясочниками и слабовидящими они испытали в действии аппарель и другие средства для маломобильных граждан. 

«Ознакомились с автопарком одного из перевозчиков Самары - ООО «Самара Авто Газ». Все автобусы компании оснащены аппарелями, а полученные в этом году «Лотосы» и «МАЗы» также оснащены кнопками оповещения водителя для незрячих и маломобильных пассажиров, ремнями безопасности и другими техническими приспособлениями. Важно чтобы водители умели ими пользоваться и помогали маломобильным людям. Нам продемонстрировали порядок действий водителя при посадке в автобус инвалида-колясочника или мамы с коляской. Также водитель показал, как провожает в салон незрячего пассажира с собакой-проводником. Общественная палата продолжит мониторинг транспортной инфраструктуры не только в гаражах, но и на маршруте», - отметил председатель Общественной палаты г. о. Самара Габибулла Хасаев.

Ежедневно на линию выходят более 400 автобусов и практически все из них оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в частности, откидными аппарелями. 

«Автобусы соответствуют современным требованиям, предусматривают перевозку маломобильных пассажиров. Но эксперты выявили ряд замечаний. Они несущественные, но в этом деле мелочей нет. Уверен, ко всем замечаниям прислушаются, их устранят», – подчеркнул Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Участники мероприятия резюмировали, что важна также  готовность водителей к перевозке пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы смотрим не только «железо» машин, но и как экипажи автобусов подготовлены, в том числе психологически. Как они помогут избежать возможной негативной реакции спешащих пассажиров на вынужденные задержки из-за обслуживания маломобильных граждан», - пояснил председатель правления самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

В салонах автобусов будет размещена социальная реклама, которая расскажет о том, как можно помочь и поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники проверки обратили внимание на недостатки в оснащении, которые могут нарушить комфорт маломобильных пассажиров в автобусах. Среди них: немного выступающие петли аппарели, отсутствие бегущей строки, информация на которой сориентировала бы людей с нарушениями слуха. Также в автобусе предусмотрено место для перевозки собаки-проводника, но оно находится за перегородкой от сидений. 

В свою очередь представители компании-перевозчика подчеркнули, что учтут замечания и исправят недостатки. В планах – составление обращения к производителю автобусов с предложением в дальнейшем устранять выявленные недостатки на этапе разработки.

Напомним, что ранее и.о. главы города Иван Носков обратился к Общественной палате города с предложением организовать проверку транспортных предприятий, осуществляющих общественные перевозки в Самаре, в части обеспечения доступности их транспорта для всех категорий граждан.

 

Фото: пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

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