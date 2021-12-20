Общественная оценка: троллейбусы «Адмирал» в Самаре полностью адаптированы для маломобильных горожан

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Сегодня, 20 декабря, в депо ТТУ пригласили представителей Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» для оценки возможностей троллейбусов «Адмирал», появившихся в городе в этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Есть такое понятие – «право на город». Мы говорим о том, что каждый человек вне зависимости от его особенностей должен иметь право на свободное перемещение по своему городу. Сегодня мы проверяем новые «Адмиралы», и скажу с радостью, что Самара в последние годы закупает общественный транспорт, который полностью отвечает нуждам людей с инвалидностью. Это касается не только троллейбусов, но и автобусов», – отметил председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

22 троллейбуса нового поколения оснащены различными сервисами и типами оборудования, которые обеспечивают удобство в поездках.

Представители «Десницы» смогли оценить удобство въезда в салон и дальнейшего размещения, а также доступность при оплате бесконтактным способом – с помощью валидаторов.

Фото: администрация Самары