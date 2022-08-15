Обращение Врио главного госинспектора БДД СО полковника полиции Игоря Боброва

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Уважаемые участники дорожного движения!

События, которые происходят в последнее время на территории Самарского региона, вызывают у нас особую тревогу!

В результате дорожно-транспортных происшествий получают травмы и погибают люди, причем совсем юного возраста, в том числе и дети.

Госавтоинспекция Самарской области на постоянной основе организует различные комплексные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение ДТП. Однако, если у граждан не будет сознательности и ответственности за свои действия и поступки, то все мероприятия не будут иметь смысла.

Я обращаюсь ко всем участникам движения задуматься о важности соблюдения правил дорожного движения. Автолюбителям следует помнить, что управляя источником повышенной опасности, вы несете двойную ответственность! Серьезные и грубые нарушения – выезд на встречную полосу движения, нарушение правил обгона, превышение скоростного режима, управление в состояние опьянения – становятся причинами ДТП и гибели людей!

В период летних каникул обращаюсь и к родителям! Бесконтрольность по отношению к своим детям недопустима. Я рекомендую серьезно относиться к соблюдению несовершеннолетними правил безопасности на дороге. Как правило, летом, дети чаще бывают на улице, и родителям следует тщательнее следить за передвижением своих детей.

Безопасность наших детей Мы сможем обеспечить вместе с Вами!

Фото: ГБДД СО